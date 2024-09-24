«Барыс» — «Динамо» М: счет матча 1:3, обзор голов

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
На 6-й минуте в большинстве отличился нападающий «Динамо» Никита Гусев, которому ассистировали Джордан Уил и Бреннан Менелл.
В середине второго периода Джордан Уил с передачи Седрика Пакетта удвоил преимущество гостей.
Хозяевам удалось отквитать одну шайбу в большинстве усилиями Алихана Омирбекова. В середине третьего периода Гусев оформил дубль.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Гусев — 3 (бол., Уил, Менелл), 5:34 — 0:1. Уил — 1 (Пакетт), 26:15 — 0:2. Омирбеков — 1 (бол., Савицкий, Данияр), 28:17 — 1:2. Гусев — 4 (Пакетт), 43:57 — 1:3Вратари: Маттссон (57:11) — МоторыгинБроски: 23 (4+14+5) — 37 (12+14+11)Штраф: 4 — 10
«Динамо» с 8 очками занимает 7-е место на «Западе». «Барыс» с 3 очками — на последнем месте в таблице «Востока».