Ротенберг о легионерах «Авангарда»: Эти ребята ждут только большинства

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против(4:1).

«Отличная боевая игра. Думаю, это была лучшая игра "Авангарда" в этом сезоне, нам было непросто. Хочу поблагодарить всю команду, все бились друг за друга. Вратарь здорово сыграл, выиграли единоборства, забили красивые голы.

Из минусов могу отметить дисциплину. Не имеем права удаляться с таким мастеровитым соперником. Эти ребята, североамериканские рыбаки, ждут только большинства, "пять на пять" они ничего не показывают. В следующей игре убираем удаления и будем ещё лучше», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 11-ю баллами в активе. В следующем поединке подопечные Ротенберга сыграют против «Северстали» 27-го сентября.