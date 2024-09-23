Новичок СКА Деанжело: Я рад тому, что приехал в Россию

Защитниквысказался о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я очень уважаю Россию как страну и людей, с которыми я общался, вел переговоры. Я не слишком обеспокоен тем, что вы говорите. Я счастлив быть здесь. Я рад тому, что приехал в Россию. И я не слушаю всякую критику из телевизора, а доверяю своему сердцу.

Как оценю форму? Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Я буду готов к полноценной работе, когда окончательно будут оформлены мои документы», — приводит слова Деанжело «Матч ТВ».

Напомним, что защитник подписал контракт со СКА до конца сезона 2024/2025. В прошедшем сезоне Деанжело выступал в НХЛ за «Каролину», где провел 40 матчей и набрал 13 (3+10) очков.