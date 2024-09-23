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    Фернандо Костанца«Ахмат» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Новичок СКА Деанжело: Я рад тому, что приехал в Россию

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    Защитник СКА Тони Деанжело высказался о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

    Тони Деанжело и Роман Ротенберг
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    Тони Деанжело и Роман Ротенберг

    «Я очень уважаю Россию как страну и людей, с которыми я общался, вел переговоры. Я не слишком обеспокоен тем, что вы говорите. Я счастлив быть здесь. Я рад тому, что приехал в Россию. И я не слушаю всякую критику из телевизора, а доверяю своему сердцу.

    Как оценю форму? Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Я буду готов к полноценной работе, когда окончательно будут оформлены мои документы», — приводит слова Деанжело «Матч ТВ».

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    • Напомним, что защитник подписал контракт со СКА до конца сезона 2024/2025. В прошедшем сезоне Деанжело выступал в НХЛ за «Каролину», где провел 40 матчей и набрал 13 (3+10) очков.

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