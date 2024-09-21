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    «Локомотив» уступил в овертайме «Салавату Юлаеву», а «Витязь» победил «Барыс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Салават Юлаев Витязь Барыс
    Закончились две встречи регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Ярославский «Локомотив» на своем льду проиграл в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3.

    В основное время за клуб из Уфы забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо, а за ярославцев — Александр Елесин и Степан Никулин.

    Победная шайба в овертайме на счету Александра Хмелевского.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Елесин — 1 (Бут), 17:04 — 1:0. Никулин — 1 (Тесанов), 25:43 — 2:0. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Шаров), 41:14 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Тодд, Шаров), 53:07 — 2:2. Хмелевский — 4, 63:29 — 2:3Вратари: Исаев — СамоновБроски: 27 (6+9+10+2) — 27 (7+8+9+3)Штраф: 8 — 6

    В предстоящей встрече ярославцы сыграют с «Северсталью» дома 23 сентября.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу над казахстанским «Барысом» — 4:1.

    Шайбами в составе победителей отметились Иван Чехович, Егор Воронков, Иван Воробьёв и Дерек Барак. Автором шайбы в составе «Барыса» стал Адиль Бекетаев.

    «Витязь» прервал серию из трех поражений кряду. Для «Барыса» это шестое поражение в семи играх регулярки.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Чехович — 1 (бол., Бусыгин, Рой), 3:32 — 1:0. Бекетаев — 1 (Панюков, Омирбеков), 19:08 — 1:1. Воронков — 1 (Морозов, Рой), 19:59 — 2:1. Воробьев — 2 (бол., Савчик, Дарьин), 32:09 — 3:1. Барак — 5 (бол., Рой, Бучельников), 36:56 — 4:1Вратари: Шикин — МаттссонБроски: 34 (11+16+7) — 19 (7+7+5)Штраф: 6 — 12
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