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    «Ювентус»«Ювентус» — «ПСВ». Онлайн
  • 19:39
    • «Салават Юлаев» разобрался с «Авангардом»
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    Звягин: Реализация соперника была лучше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Салават Юлаев
    Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (2:4).

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Быстрая, эмоциональная игра. Плохой первый период, потом нашли силы перебороть, начали играть в свой хоккей. Нужно было рисковать, поэтому у соперника появились моменты. Их реализация была лучше.

    Кузьмин? Увидел момент мельком на телефоне, когда ехал в лифте на пресс‑конференцию. Если судьи не дали удаление, то его не было. Молимся, что все будет в порядке, и Кузьмин отделается ушибом. Желаю ему здоровья», — цитирует Звягина «Матч ТВ».

    «Салават Юлаев» 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 7 очками располагается на пятой позиции.

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