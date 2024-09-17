Звягин: Реализация соперника была лучше

Главный тренер омскогоподвел итог матча против(2:4).

«Быстрая, эмоциональная игра. Плохой первый период, потом нашли силы перебороть, начали играть в свой хоккей. Нужно было рисковать, поэтому у соперника появились моменты. Их реализация была лучше.

Кузьмин? Увидел момент мельком на телефоне, когда ехал в лифте на пресс‑конференцию. Если судьи не дали удаление, то его не было. Молимся, что все будет в порядке, и Кузьмин отделается ушибом. Желаю ему здоровья», — цитирует Звягина «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 7 очками располагается на пятой позиции.