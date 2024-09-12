Радулов: Я понимал для чего меня приглашают в «Локомотив»

Нападающийрассказал о переговорах с руководством и тренерским штабом «железнодорожников» перед подписанием контракта.

«Я понимал, когда начались разговоры с Ярославлем, для чего меня приглашают. После пары-тройки встреч с руководством, с Игорем Валерьевичем (Никитиным) это прям обсуждалось и говорилось. И я понимал, что "Локомотив" — очень разнообразная команда. В ней много хороших молодых пацанов, которые в том году очень сильно себя зарекомендовали. И никто не ушел, остался костяк.

Мне нужно входить, вливаться в команду. Стараться выполнять тренерские установки, отдаваться полностью хоккею. А там будет то, что будет. Я вроде играть не разучился. Когда есть возможность создать момент, то постараемся это сделать», — цитирует Радулова «Матч ТВ».

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2024/2025. Радулов успел провести 3 матча за «железнодорожников» и отмелся результативной передачей.