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    Радулов: Я понимал для чего меня приглашают в «Локомотив»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал о переговорах с руководством и тренерским штабом «железнодорожников» перед подписанием контракта.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Я понимал, когда начались разговоры с Ярославлем, для чего меня приглашают. После пары-тройки встреч с руководством, с Игорем Валерьевичем (Никитиным) это прям обсуждалось и говорилось. И я понимал, что "Локомотив" — очень разнообразная команда. В ней много хороших молодых пацанов, которые в том году очень сильно себя зарекомендовали. И никто не ушел, остался костяк.

    Мне нужно входить, вливаться в команду. Стараться выполнять тренерские установки, отдаваться полностью хоккею. А там будет то, что будет. Я вроде играть не разучился. Когда есть возможность создать момент, то постараемся это сделать», — цитирует Радулова «Матч ТВ».

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    • Напомним, что нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2024/2025. Радулов успел провести 3 матча за «железнодорожников» и отмелся результативной передачей.

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