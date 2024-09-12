КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей по итогам сезона 2023/2024

«Всего между клубами по итогам сезона 2023/2024 распределено 1 175 183 272 рубля с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за десять лет.
Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства.
В сезоне 2023/2024 Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав, было показано 896 трансляций на международных телеканалах, 920 трансляций на региональных телеканалах, 109 трансляций на федеральном телеканале "Матч!", 1550 трансляций на телеканалах KHL и KHL Prime», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Наибольшую сумму выплат по итогам сезона 2023/2024 получит «Металлург» — 106 452 066 рублей с НДС.
Топ-10 по общей суммы выплат (с НДС):
«Металлург» — 106 452 066 рублей;
«Локомотив» — 92 032 968;
СКА — 66 351 672;
«Авангард» — 66 045 861;
«Динамо» Москва — 65 927 129;
«Трактор» — 65 311 917;
«Автомобилист» — 63 341 810;
«Ак Барс» — 59 504 363;
ЦСКА — 56 799 157;
«Спартак» — 54 402 903.
Также стало известно, что КХД дополнительно направит 99 млн рублей на детско-юношеский спорт: в школы клубов МХЛ, не входящих в структуру клубов КХЛ, в независимые школы, на турнир «Твой шанс» и фестиваль адаптивного хоккея.