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    КХЛ выплатит клубам более миллиарда рублей по итогам сезона 2023/2024

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    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по итогам сезона 2023/2024 выплатит клубам рекордную сумму.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    «Всего между клубами по итогам сезона 2023/2024 распределено 1 175 183 272 рубля с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за десять лет.

    Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства.

    В сезоне 2023/2024 Лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав, было показано 896 трансляций на международных телеканалах, 920 трансляций на региональных телеканалах, 109 трансляций на федеральном телеканале "Матч!", 1550 трансляций на телеканалах KHL и KHL Prime», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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    • Наибольшую сумму выплат по итогам сезона 2023/2024 получит «Металлург» — 106 452 066 рублей с НДС.

    Топ-10 по общей суммы выплат (с НДС):

    «Металлург» — 106 452 066 рублей;

    «Локомотив» — 92 032 968;

    СКА — 66 351 672;

    «Авангард» — 66 045 861;

    «Динамо» Москва — 65 927 129;

    «Трактор» — 65 311 917;

    «Автомобилист» — 63 341 810;

    «Ак Барс» — 59 504 363;

    ЦСКА — 56 799 157;

    «Спартак» — 54 402 903.

    Также стало известно, что КХД дополнительно направит 99 млн рублей на детско-юношеский спорт: в школы клубов МХЛ, не входящих в структуру клубов КХЛ, в независимые школы, на турнир «Твой шанс» и фестиваль адаптивного хоккея.

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