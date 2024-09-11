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    «Амур» обыграл «Авангард» по буллитам

    «Авангард» — «Амур»: счет матча 2:3 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» по буллитам 2:3.

    Девин Броссо перешел в «Амур» перед началом сезона
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    Девин Броссо перешел в «Амур» перед началом сезона

    Причем, хозяева вели к 52-й минуте встречи со счетом 2:0.

    Шайбы в составе «Авангарда» на счету Ильи Рейнгардта и Даррена Дица.

    В составе «Амура» дубль у Девина Броссо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Рейнгардт — 2 (Дитц), 1:00 — 1:0. Дитц — 1 (бол., Макеев), 12:00 — 2:0. Броссо — 2 (К. Ли), 52:19 — 2:1. Броссо — 3 (Шевченко, Бродхерст), 59:04 — 2:2Победный буллит: ДрозгВратари: Хомченко — Бобков (58:45 — 59:04)Броски: 21 (8+4+8+1) — 25 (3+7+13+2)Штраф: 6 — 6

    15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».

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