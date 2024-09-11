«Авангард» — «Амур»: счет матча 2:3 бул, обзор голов

Девин Броссо перешел в «Амур» перед началом сезона Фото: globallookpress.com
Причем, хозяева вели к 52-й минуте встречи со счетом 2:0.
Шайбы в составе «Авангарда» на счету Ильи Рейнгардта и Даррена Дица.
В составе «Амура» дубль у Девина Броссо.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Рейнгардт — 2 (Дитц), 1:00 — 1:0. Дитц — 1 (бол., Макеев), 12:00 — 2:0. Броссо — 2 (К. Ли), 52:19 — 2:1. Броссо — 3 (Шевченко, Бродхерст), 59:04 — 2:2Победный буллит: ДрозгВратари: Хомченко — Бобков (58:45 — 59:04)Броски: 21 (8+4+8+1) — 25 (3+7+13+2)Штраф: 6 — 6
15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».