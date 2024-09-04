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    «Нефтехимик» в овертайме дожал «Барыс»

    «Барыс» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в овертайме на выезде победил «Барыс» со счетом 2:1.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    За хозяев забил Уэйд Аллисон, за гостей — Владимир Брюквин.

    В овертайме победу нижнекамцам принес Жан-Себастьен Ди.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2Вратари: Маттссон — ДолгановШтраф: 2 — 6Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5)

    Следующий матч «Барыс» сыграет 6 сентября с «Трактором». «Нефтехимик» встретится с «Авангардом» 6 сентября.

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