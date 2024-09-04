«Барыс» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
За хозяев забил Уэйд Аллисон, за гостей — Владимир Брюквин.
В овертайме победу нижнекамцам принес Жан-Себастьен Ди.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2Вратари: Маттссон — ДолгановШтраф: 2 — 6Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5)
Следующий матч «Барыс» сыграет 6 сентября с «Трактором». «Нефтехимик» встретится с «Авангардом» 6 сентября.