ЦСКА — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

Константин Окулов — нападающий ЦСКА Фото: globallookpress.com
В составе армейской команды голы записали на свой счет Руслан Исхаков, Фредрик Классон и Кирилл Долженков.
У «Торпедо» единственную шайбу забросил Никита Артамонов в большинстве.
Кубок мэра Москвы.
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Исхаков — 1 (Полтапов, Уильямс), 2:54 — 1:0. Классон — 1 (Окулов), 17:36 — 2:0. Артамонов — 2 (бол., Кагарлицкий, Кирсанов), 21:15 — 2:1. Долженков — 1 (Соркин, Нестеров), 42:37 — 3:1Вратари: Гамзин — Кульбаков (59:12 — 59:35)Броски: 25 (9+11+5) — 22 (9+5+8)Штраф: 8 — 6
В 1-м матче нового сезона КХЛ ЦСКА сыграет против «Спартака» 5-го сентября. «Торпедо» встретится с «Северталью» 4-го числа.