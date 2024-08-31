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    ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы

    ЦСКА — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей ЦСКА Торпедо
    ЦСКА одолел «Торпедо» (3:1) в рамках Кубка мэра Москвы.

    Константин Окулов — нападающий ЦСКА
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    Константин Окулов — нападающий ЦСКА

    В составе армейской команды голы записали на свой счет Руслан Исхаков, Фредрик Классон и Кирилл Долженков.

    У «Торпедо» единственную шайбу забросил Никита Артамонов в большинстве.

    Кубок мэра Москвы.
    ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Исхаков — 1 (Полтапов, Уильямс), 2:54 — 1:0. Классон — 1 (Окулов), 17:36 — 2:0. Артамонов — 2 (бол., Кагарлицкий, Кирсанов), 21:15 — 2:1. Долженков — 1 (Соркин, Нестеров), 42:37 — 3:1Вратари: Гамзин — Кульбаков (59:12 — 59:35)Броски: 25 (9+11+5) — 22 (9+5+8)Штраф: 8 — 6

    В 1-м матче нового сезона КХЛ ЦСКА сыграет против «Спартака» 5-го сентября. «Торпедо» встретится с «Северталью» 4-го числа.

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