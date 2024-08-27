В «Авангарде» высказались о травме Ткачева

Генеральный менеджер «Авангарда»признался, что отсутствие нападающегов первой половине сезона станет серьезной проблемой для команды.

Ткачев может пропустить до шести месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия.

«Тяжелый момент. В такие моменты в голове сразу начинаешь прокручивать дальнейшие шаги. Это уже случилось.

Только чуть позже одолевают мысли: "Как так?! Выпадает ключевой игрок". Давайте так: заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет.

Я знал, как Буше относится к травмам. Рид никогда не сидит и не корчится. Было видно, что что-то произошло. Он попросил не выпускать его на последние минуты и сначала думал, что порезал ногу.

Наверное, больше паника была у болельщиков. Но мы же не можем прогнозировать то, что будет завтра. Мы должны находить выходы из любых ситуаций. Да, команда должна принять, что мы потеряли двух лидеров. Но в "Авангарде" есть еще 23 человека — и у них тоже есть имена, мастерство и желание. Не просто же так они в коллективе. Понятно, что Ткачев и Буше станут двумя нашими бонусами, когда восстановятся. Но сейчас нужно наигрывать другие сочетания с учетом тех, кто есть.

Буше поедет на выездную серию в середине сентября, начнет тренироваться. Там посмотрим. Со штангой уже приседает — у него настолько крупные мышцы. Но на лед ему нельзя, не надо торопиться», — приводит слова Курьянова «Спорт-Экспресс».