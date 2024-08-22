Голдобин: Уверен, что моя тройка — лучшая в лиге

Форвардподелился мнением о своей тройке нападения с

«Ощущаю ли я себя звездой? Я парень скромный, но внутри, конечно, любой должен верить в себя, потому что мысли материальны. И уверен, что моя тройка — лучшая в лиге, это вообще без сомнений. И Ваня Морозов, и Павел Порядин. Да ещё много у нас ребят хороших есть.

Любой хоккеист мечтает стать звездой, чтобы о нём говорили. Поэтому, само собой, мне безумно приятно, когда меня узнают. Но в обычной жизни стараюсь быть скромнее», — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

В прошлом сезоне нападающий провел за «Спартак» 78 матчей, забросил 40 шайб и сделал 47 голевых передач.