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    Голдобин: Уверен, что моя тройка — лучшая в лиге

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Форвард «Спартака» Николай Голдобин поделился мнением о своей тройке нападения с Иваном Морозовым и Павлом Порядиным.

    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»
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    Николай Голдобин — нападающий «Спартака»

    «Ощущаю ли я себя звездой? Я парень скромный, но внутри, конечно, любой должен верить в себя, потому что мысли материальны. И уверен, что моя тройка — лучшая в лиге, это вообще без сомнений. И Ваня Морозов, и Павел Порядин. Да ещё много у нас ребят хороших есть.

    Любой хоккеист мечтает стать звездой, чтобы о нём говорили. Поэтому, само собой, мне безумно приятно, когда меня узнают. Но в обычной жизни стараюсь быть скромнее», — приводит слова Голдобина сайт КХЛ.

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    • В прошлом сезоне нападающий провел за «Спартак» 78 матчей, забросил 40 шайб и сделал 47 голевых передач.

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