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    Генменеджер «Детройта» рассказал о сильных качествах Тарасенко

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    Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман высказался о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Он крайний нападающий с левым хватом, более габаритный, немного другого типа игрок, чем наши вингеры — Лукас Рэймонд, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

    Он достаточно массивный, чтобы быть в топ-шесть или топ-девять как прямолинейный, большой и сильный парень, который будет пробиваться к воротам», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

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    • Напомним, что Тарасенко подписал контракт с «Детройтом» до конца сезона 2025/2026 с зарплатой 4.75 млн. долларов в год. В прошедшем сезоне форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды», обыграв в финале «Эдмонтон» со счетом в серии 4:3.

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