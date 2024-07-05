Генменеджер «Детройта» рассказал о сильных качествах Тарасенко

Генеральный менеджервысказался о подписании контракта с российским нападающим

«Он крайний нападающий с левым хватом, более габаритный, немного другого типа игрок, чем наши вингеры — Лукас Рэймонд, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

Он достаточно массивный, чтобы быть в топ-шесть или топ-девять как прямолинейный, большой и сильный парень, который будет пробиваться к воротам», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Тарасенко подписал контракт с «Детройтом» до конца сезона 2025/2026 с зарплатой 4.75 млн. долларов в год. В прошедшем сезоне форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды», обыграв в финале «Эдмонтон» со счетом в серии 4:3.