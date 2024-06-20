Андронов перешел в СКА

Нападающийстал игроком СКА, сообщил официальный сайт петербургского клуба.

Контракт с 34-летним форвардом заключен на два года. В прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Всего в регулярном чемпионате за ярославский клуб он сыграл 59 матчей, набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф у Андронова в 20 играх всего два очка (1+1).

Сергей Андронов является олимпийским чемпионом в составе сборной России, серебряным призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.