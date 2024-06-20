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    Андронов перешел в СКА

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    Нападающий Сергей Андронов стал игроком СКА, сообщил официальный сайт петербургского клуба.

    Сергей Андронов
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    Сергей Андронов

    Контракт с 34-летним форвардом заключен на два года. В прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Всего в регулярном чемпионате за ярославский клуб он сыграл 59 матчей, набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф у Андронова в 20 играх всего два очка (1+1).

    Сергей Андронов является олимпийским чемпионом в составе сборной России, серебряным призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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