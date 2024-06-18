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    В «Барысе» сообщили о подписании Мухаметова

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    Экс-нападающий «Металлурга» Максим Мухаметов подписал контракт с «Барысом». Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

    Максим Мухаметов
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    Максим Мухаметов

    Стало известно, что Мухаметов подписал соглашение с «Барысом» до конца сезона 2025/2026.

    «Мухаметов — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и с краю. Он способен выполнять большой объём работы, в том числе и в обороне.

    Возможно, в "Металлурге" он получал не так много игрового времени, но его дебют в лиге получился довольно интересным. И мы ждём, что Максим начнёт приносить пользу команде с первых же матчей», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

    В прошедшем сезоне Мухаметов стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». За 28 матчей форвард набрал 4 (1+3) очка.

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