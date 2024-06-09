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    «Флорида» победила «Эдмонтон» в стартовом матче финала Кубка Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    «Флорида» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли одолела «Эдмонтон» со счетом 3:0.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Голы забили Картер Верхэге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен. Вратарь Сергей Бобровский отразил все 32 броска.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 11 июня и начнется в 3:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч
    «Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55)Штраф: 10 — 8Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8)
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