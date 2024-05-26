Ягр введен в Зал славы Международной федерации хоккея

Легендарный чешский нападающийвключен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Церемония прошла сегодня, 26 мая.

52-летний Яромир Ягр до сих пор продолжает профессиональную карьеру, выступая за местный клуб «Кладно», где он является президентом.

В составе «Питтсбурга» Ягр два раза выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992), по общему количеству набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ он занимает вторую строчку, набрав 1921 очко (766+1155).

Также на Олимпиаде 1998 года в Нагано он привел сборную Чехии к золотым медалям и дважды выигрывал чемпионат мира (2005, 2010).