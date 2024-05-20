Ротенберг о подписании Плотникова: Серега готов сейчас так, как никогда

Главный тренерответил на вопрос о том, почему решил подписать контракт с экс-форвардом

«С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.

Плотников сложный человек? Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации.

Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов, только это подтвердила. Нужны герои, личности. Каждый человек определяет свою судьбу. Его кондиции сейчас лучше, чем были в 2017 году, когда мы вместе выиграли Кубок Гагарина, — сказал Ротенберг "СЭ".

Напомним, что в ЦСКА решили не продлевать контракт с Плотниковым после окончания сезона 2023/2024. Форвард провел 66 матчей за московских армейцев в прошедшем сезоне и набрал 26 (13+13) очков, а в плей-офф Плотников не сумел отметиться результативными действиями.