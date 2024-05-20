ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
    Все новости спорта

    Ротенберг о подписании Плотникова: Серега готов сейчас так, как никогда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему решил подписать контракт с экс-форвардом ЦСКА Сергеем Плотниковым.

    Сергей Плотников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Плотников

    «С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.

    Плотников сложный человек? Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации.

    Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов, только это подтвердила. Нужны герои, личности. Каждый человек определяет свою судьбу. Его кондиции сейчас лучше, чем были в 2017 году, когда мы вместе выиграли Кубок Гагарина, — сказал Ротенберг "СЭ".

  • Ржавчина под слоем краски: «Локомотив» всухую проиграл финальную серию «Магнитке»
  • Кубок Гагарина: Обзор девятой игровой недели
  • 24/04/2024

    • Напомним, что в ЦСКА решили не продлевать контракт с Плотниковым после окончания сезона 2023/2024. Форвард провел 66 матчей за московских армейцев в прошедшем сезоне и набрал 26 (13+13) очков, а в плей-офф Плотников не сумел отметиться результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» будет грызть траву
  • «Пари НН» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Казахстан расправится с аутсайдером группы?
  • Казахстан — Польша. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Ювентус» и «Болонья» снова сыграют вничью?
  • «Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Казахстан — Польша
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Завтра в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Темперлей — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Брагантино — Соуза
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие