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    НХЛ. «Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера», команды проведут 7-ю встречу

    «Эдмонтон» — «Ванкувер»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Ванкувер Кэнакс Эдмонтон Ойлерз
    «Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал равный — 3-3.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи. Также Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар набрали по 3 (1+2) очка.

    Все прогнозы на НХЛ

    Седьмой матч состоится через 2 дня. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
    «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
    Голы: Холлоуэй — 3 (Драйзайтль, Бушар), 8:18 — 1:0. Хегландер — 1 (Петтерссон, Гронек), 10:03 — 1:1. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 27:14 — 2:1. Бушар — 5 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:20 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Бушар), 43:25 — 4:1. Кейн — 4 (Драйзайтль), 53:04 — 5:1Вратари: Скиннер — ШиловШтраф: 30 — 28Броски: 27 (4+14+9) — 15 (4+5+6)

    «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:1
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