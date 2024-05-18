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    Сборная Швеции разгромила Латвию

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Латвии Сборная Швеции
    Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в пятом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею.

    Фабиан Зеттерлунд
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    Фабиан Зеттерлунд

    Матч в Остраве (Чехия) завершился со счетом 7:2 в пользу шведов.

    Автором дубля в составе «Тре Крунур» стал Фабиан Зеттерлунд. Остальные шайбы в ворота латвийцев отправили Расмус Далин, Юнас Бродин, Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Петтерссон и Маркус Юханссон.

    Сборная Швеции занимает первое место в группе — 15 очков. Шведы уже обеспечили себе участие в плей-офф. Латвия находится на пятой строчке — 7 очков.

    ЧМ-2024. Групповой этап
    Латвия — Швеция — 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)
    Голы: Далин — 1 (Олофссон), 4:50 — 0:1. Бродин — 1 (М. Юханссон, Кемпе), 6:57 — 0:2. Даугавиньш — 4 (Комульс, Рих. Букартс), 22:54 — 1:2. Мамчицс — 2 (Дзиеркалс, Батня), 23:17 — 2:2. Зеттерлунд — 2 (Лундестрем, Карлссон), 32:59 — 2:3. Зеттерлунд — 3, 33:16 — 2:4. Эрикссон Эк — 3 (М. Юханссон, Хед), 33:25 — 2:5. Петтерссон — 2 (Бураковски, Раймонд), 35:36 — 2:6. М. Юханссон — 4 (мен., Хольмберг, Бенгтссон), 58:51 — 2:7Вратари: Мерзликинс (Витолс, 35:36) — ГуставссонШтраф: 18 — 35Броски: 23 (4+13+6) — 34 (10+12+12)
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