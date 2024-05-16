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    Сборная США разгромила Францию на чемпионате мира

    США — Франция: счет матча 5:0, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США Сборная Франции
    В матче группового турнира чемпионата мира сборная США разгромила Францию со счетом 5:0.

    сборная США
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    сборная США

    Дубль оформил Мэтт Болди. Еще по разу отличились Брок Нельсон, Джонни Годро и Шейн Пинто.

    Чемпионат мира. Группа B
    США — Франция — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Нельсон — 2 (Болди, Джонс), 0:45 — 1:0. Болди — 2 (Сандерсон, Хьюз), 3:24 — 2:0. Болди — 3 (Годро, Нельсон), 12:30 — 3:0. Годро — 2 (Веренски, Нельсон), 18:07 — 4:0. Пинто — 2 (Ткачак), 57:52 — 5:0Вратари: Неделькович — Хунка (Папийон, 20:00)Штраф: 0 — 8Броски: 54 (16+23+15) — 10 (3+3+4)

    США набрали 7 очков и занимают третье место в группе B. У Франции 4 очка и шестая строчка.

    В следующем матче сборная США сыграет с командой Польши 17 мая. Франция встретится с национальной командой Словакии 18 мая.

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