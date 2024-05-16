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    Курьянов о подписании Касселса: Он может укрепить центральную ось «Авангарда»

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    Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о подписании контракта с американским нападающим Коулом Касселсом.

    Коул Касселс
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    Коул Касселс

    «В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объём видеоматериала и проводили собеседования. Остановились на Коуле Касселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию.

    Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось "Авангарда". Кроме того, Касселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платёжной ведомости в условиях потолка зарплат.

    Он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет ему с адаптацией в КХЛ, также он выразил полную готовность приехать в Россию. Верим, что Касселс заявит о себе в нашей лиге, как это делали ранее Корбан Найт и Алекс Броадхерст», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что прошлый сезон Касселс провел в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», провел 67 матчей и набрал 45 (11+34) очков.

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