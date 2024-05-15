НХЛ. «Бостон» выиграл у «Флориды», «Эдмонтон» нанес поражение «Ванкуверу»

в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выездесо счетом 2:1.

В составе «Брюинз» отличились Морган Гики и Чарльз Макавой. У «Пантерз» гол забил Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет 17 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд «Флорида» — «Бостон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Гики — 4 (Дебраск, Макэвой), 4:49 — 0:1. Райнхарт — 5, 26:23 — 1:1. Макэвой — 1 (Койл, Фредерик), 30:25 — 1:2Вратари: Бобровский (56:55) — СуэйменШтраф: 8 — 10Броски: 29 (4+15+10) — 28 (13+9+6)

«Флорида» — «Бостон» — 1:2

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«Эдмонтон» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ победил «Ванкувер» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар, забивший победный гол за 39 секунд до сирены. У «Кэнакс» шайбы забросили Конор Гарланд и Брок Босер, Никита Задоров отметился результативной передачей.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 17 мая и начнется в 05.00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд «Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 11:10 — 1:0. Нюджент-Хопкинс — 2 (Экхольм), 39:20 — 2:0. Гарлэнд — 2 (Линдхольм, Задоров), 46:54 — 2:1. Босер — 8 (Хьюз, Петтерссон), 58:19 — 2:2. Бушар — 4 (Драйзайтль, Кейн), 59:21 — 3:2Вратари: Пикар — Шилов (57:22 — 58:19, 59:32)Штраф: 6 — 4Броски: 30 (8+14+8) — 21 (4+9+8)