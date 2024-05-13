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    Роберт Левандовский«Барселона» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    США уступила Словакии в овертайме

    США — Словакия: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Сборная США Сборная Словакии
    В матче 3-го тура в группе В на чемпионате мира по хоккею сборная США уступила в овертайме сборной Словакии со счетом 4:5.

    Милош Келемен
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    Милош Келемен

    К началу третьего периода американцы уступали, но нашли в себе силы перевести игру в дополнительное время, забросив три шайбы. Но там Милош Келемен принес победу Словакии точным броском.

    Также в составе победителей отличились Либор Гудачек, Шимон Немец и Патрик Кох. В составе США шайбы забрасывали Мэтт Болди, Шейн Пинто, Брэди Ткачук и Люк Хьюз.

    ЧМ-2024. Группа В
    США — Словакия — 4:5 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)
    Голы: Келемен — 1 (Сукель, Кудрна), 3:17 — 0:1. Гудачек — 3 (Татар), 11:26 — 0:2. Болди — 1 (Хьюз, Годро), 24:48 — 1:2. Немец — 1 (Фехервари, Поспишил), 27:03 — 1:3. Кох — 1 (Поспишил, Келемен), 28:47 — 1:4. Пинто — 1 (Фараби, Зеграс), 44:32 — 2:4. Ткачак — 2 (Пинто), 53:56 — 3:4. Хьюз — 2 (Сандерсон), 56:38 — 4:4. Келемен — 2 (Немец, Поспишил), 63:56 — 4:5Вратари: Неделькович (Огастин, 28:47) — ГлавайБроски: 43 (9+21+11+2) — 25 (11+7+4+3)Штраф: 8 — 8

    После трех матчей Словакия идет второй с 5 очками. США на четвертой позиции с 4 баллами.

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