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    Латвия вырвала победу у Польши на групповом этапе ЧМ-2024

    Польша — Латвия: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Латвии
    Латвия в овертайме обыграла Польшу (5:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Латвия
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    Латвия

    В основное время команды забросили по 4 шайбы. У Латвии голы записали на свой счет Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Каспарс Даугавиньш и Рихард Букартс.

    У Польши дубль оформил Кшиштоф Мациас, а по шайбе забросили Камиль Валенга и Кристиан Дзюбиньски.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказалась Латвия. Победную шайбу забросил Каспарс Даугавиньш.

    Чемпионат мира 2024 года. Групповой этап.
    Польша — Латвия — 4:5 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 0:1)
    Голы: Мациас — 1 (Михальски), 15:29 — 1:0. Мамчицс — 1 (Ансонс, Индрашис), 22:18 — 1:1. Валега — 1 (Урбанович, Дроня), 28:15 — 2:1. Аболс — 1 (мен.), 42:32 — 2:2. Мациас — 2 (Дзиубински), 47:56 — 3:2. Даугавиньш — 1, 52:25 — 3:3. Рих. Букартс — 1, 54:54 — 3:4. Дзиубински — 1 (Даугавиньш, Зиле, Дзиеркалс, Букартс, Батня, Брык, Михальски), 56:24 — 4:4. Даугавиньш — 2 (Аболс), 63:29 — 4:5Вратари: Мюррэй — МерзликинсБроски: 22 (5+10+6+1) — 37 (12+9+15+1)Штраф: 4 — 8

    После этого матча Латвия занимает 4-е место в своей группе с 2 очками в активе. Польша — на 5-й позиции (1 балл).

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