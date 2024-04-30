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    В ЦСКА объявили о расставании с Плотниковым

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    Нападающий Сергей Плотников покинул ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

    Сергей Плотников
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    Сергей Плотников

    «Спасибо за игру, Сергей! Плотников покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Нападающий перешёл в армейский клуб летом 2021 года. В активе форварда 228 матчей и 124 (62+62) очка.

    За это время Плотников вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом России. Также за время выступления в ЦСКА Плотников преодолел отметку в 500 набранных очков за карьеру в КХЛ. Желаем удачи и до встречи на льду!» — сказано в сообщении клуба.

    Сергей Плотников покинул ЦСКА
    t.me/cska_hockey

    В прошедшем сезоне Плотников провел 71 матч за ЦСКА, забросил 13 шайб и сделал 13 голевых передач.

    Напомним, что армейцы вылетели в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв серию с «Локомотивом» со счетом 1:4. За 5 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина Плотников не отметился результативными действиями.

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