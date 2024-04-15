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    Крикунов: Буду болеть за «Автомобилист», желаю команде победы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Экс-тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мыслями перед 7-м матчем полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» и екатерибургской командой.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Да, исход серии между "Трактором" и "Локомотивом" угадал, но вот сегодня честно не знаю, кто победит (смеётся). В Екатеринбурге работают Коля Заварухин, Вова Воробьёв, Олег Ореховский, все кто со мной работал.

    Конечно, буду болеть за "Автомобилист"! Желаю команде победы. Они могут пройти, по уровню одинаковые команды, просто у Екатеринбурга мастеровитых игроков побольше, а у "Металлургов" задорная молодёжь. Посмотрим, как сложится», — сказал Крикунов Чемпионату.

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    • Напомним, что последний 7-й матч серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится сегодня, 15-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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