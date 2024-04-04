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    «Локомотив» в овертайме одолел «Трактор» и повёл в серии

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    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (3:2 ОТ) в овертайме второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В основное время в составе победителей отличились Артур Каюмов и Мартин Гернат. Шайбы за «Трактор» забросили Виталий Кравцов и Илья Карпухин.

    В овертайме победу «Локомотиву» принёс Георгий Иванов.

    КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
    «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Каюмов — 3 (Березкин, Береглазов), 5:20 — 1:0. Кравцов — 3 (Дер-Аргучинцев), 6:22 — 1:1. Гернат — 4 (Березкин, Шалунов), 33:08 — 2:1. Карпухин — 1 (Жарков, Сошников), 53:46 — 2:2. Иванов — 3 (Елесин, Гернат), 63:51 — 3:2Вратари: Исаев — МыльниковБроски: 30 (12+8+9+1) — 25 (11+5+8+1)Штраф: 6 — 8

    Счёт в серии стал 2-0 в пользу железнодорожников. Третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.

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