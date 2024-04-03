Заварухин: Немножко не получилась игра, но через день можно все изменить

Главный тренервысказался о поражении от(2:5).

«Много вопросов — большая пауза или маленькая. Такие вопросы уже поднадоели. Это всё идёт от нашей головы. Мы 10 минут играли отлично, потом стали играть неправильно. Скажу так, должны вернуться к нашим победным настройкам. Сейчас это ребятам было сказано. Немножко не получилась игра, но на то она и игра, что через день можно всё изменить.

Не "Локомотив" нас заставил ошибаться, мы сами делали несвойственные для нас ошибки. В серии с "Динамо" мы их не совершали. Поменять местами защитников в парах обороны — вопрос хороший. Мы будем над этим думать. Сейчас залечим травмы, у нас есть ребята, которые готовы на следующую игру выйти и помочь», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Следующая игра пройдет в Ярославле 4 апреля.