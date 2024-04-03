Источник: Нападающий «Сибири» близок к переходу в московское «Динамо»

Нападающийможет перейти в московское. Об этом сообщает Чемпионат.

Стало известно, что тренерский штаб «Динамо» во главе с Алексеем Кудашовым заинтересованы в приобретении нападающего. Действующее соглашение Михеева с «Сибирью» заканчивается 30-го апреля 2024-го года.

В нынешнем сезоне форвард провел 68 матчей за новосибирскую команду, забросил 13 шайб и сделал 6 голевых передач.

Напомним, что московское «Динамо» вылетело во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Трактором» со счетом 0:4. «Сибирь» не смогла пробиться в матчи навылет, заняв 10-е место в Восточной конференции.