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    Источник: Нападающий «Сибири» близок к переходу в московское «Динамо»

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    Нападающий «Сибири» Артем Михеев может перейти в московское «Динамо». Об этом сообщает Чемпионат.

    Артем Михеев
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    Артем Михеев

    Стало известно, что тренерский штаб «Динамо» во главе с Алексеем Кудашовым заинтересованы в приобретении нападающего. Действующее соглашение Михеева с «Сибирью» заканчивается 30-го апреля 2024-го года.

    В нынешнем сезоне форвард провел 68 матчей за новосибирскую команду, забросил 13 шайб и сделал 6 голевых передач.

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    • Напомним, что московское «Динамо» вылетело во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Трактором» со счетом 0:4. «Сибирь» не смогла пробиться в матчи навылет, заняв 10-е место в Восточной конференции.

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