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    Разин: С нашей стороны была идеальная игра

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    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал матч против «Спартака» (3:0).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Считаю, с нашей стороны была, можно сказать, идеальная игра. Очень строго сыграли, не дали сопернику проявить его козыри в игре на контратаках, создавали много моментов, какой-то процент забили. Считаю, что заслуженно победили сегодня. По серии хочу сказать спасибо болельщикам — и нашим, и спартаковским. Было приятно играть в такой атмосфере, несмотря на все эти события… Хочется принести соболезнования всем, кто пострадал.

    Спасибо команде "Спартак", было приятно играть против них, команда варьирует и тактику, и тактические действия. Нам было тяжело, я рад, что мы справились. Серия была интересная, я считаю, пусть две игры закончились 1:0. Считаю, что вторая игра в Магнитогорске, когда у нас не всё получалось, но мы её выиграли, была определяющей, — наверное, ещё пятая в Магнитогорске», — цитирует Разина «Чемпионат».

    Счет в серии стал 4:2 в пользу «Металлурга». В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Автомобилиста». В другой паре «Локомотиву» будет противостоять «Трактор».

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