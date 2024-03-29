Федотов сравнил уровень КХЛ и НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов оценил уровень НХЛ и КХЛ, где он недавно играл за ЦСКА.

«В НХЛ очень много хороших игроков, уровень выше. Но в КХЛ тоже много хороших игроков, которые заслуживают играть здесь. В этом сезоне было много хороших игр, когда нам приходилось непросто с командами, где очень хорошие нападающие.

Например, Шипачёв, Гусев и многие другие. Для меня очень важно, чтобы в каждой команде было как можно больше хороших игроков. Это делает тебя лучше, а я хочу становиться лучше каждый день. Если это ощущение пропадёт, начнёшь чувствовать себя комфортно, это плохо», — сказал Федотов на пресс-конференции «Филадельфии».

Вчера, 28 марта, Иван Федотов и ЦСКА расторгли контракт. После этого голкипер отправился в расположение в «Филадельфии», с которой заключил соглашение.