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    Малкин вышел на чистое 37-е место по очкам в истории НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз
    В Далласе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счёт в этой встрече две результативные передачи.

    Таким образом, по итогам этого матча на счету 37-летнего россиянина стало 1282 очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вышел на чистое 37-е место в истории лиги, обойдя Алекса Дельвеккио (1281). Следующая цель уроженца Магнитогорска — Джером Игинла (1300).

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    «Питтсбург» остался с 69 очками и идет седьмым в Столичном дивизионе, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

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