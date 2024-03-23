Малкин вышел на чистое 37-е место по очкам в истории НХЛ

В Далласе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомобыграл(4:2).

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счёт в этой встрече две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 37-летнего россиянина стало 1282 очка за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вышел на чистое 37-е место в истории лиги, обойдя Алекса Дельвеккио (1281). Следующая цель уроженца Магнитогорска — Джером Игинла (1300).

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«Питтсбург» остался с 69 очками и идет седьмым в Столичном дивизионе, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.