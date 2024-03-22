Кудашов: Очень странная получилась серия

Наставник московского «Динамо»подвел итоги серии против челябинского «Трактора», где его команда потерпела поражение со счетом 0:4.

«Были ли игроки "Динамо", которые разочаровали меня в этой серии? Естественно, такие были. Это совершенно нормальное явление. В одной серии были одни лучше, в другой — другие.

Всё в зависимости от соперника, от состояния игроков, от игрового времени и всего прочего. Я не буду сейчас проходиться по всем игрокам, не то время и не то место. Но, естественно, что такое было.

Есть ли разница — проигрывать в плей-офф 0-4 или 3-4? Конечно, не хотелось бы вот так проигрывать. Я уже и в прошлый раз говорил, что очень странная серия. Ты иногда чувствуешь, что соперник сильнее тебя и ты не можешь ничего сделать.

А когда ты понимаешь — нельзя так говорить сейчас — но что ты можешь пройти этого соперника и ты видишь, за счёт чего, но у тебя постоянно не получается, то вот здесь обидно», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло первое место. Но уже в течении 11 лет в плей-офф не может пробиться дальше второго круга.