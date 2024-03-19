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    Плющев: В игре «Динамо» нет загадки и тактической глубины

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    Известный тренер Владимир Плющев прокомментировал поражение московского «Динамо» от «Трактора» (4:5 ОТ) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Динамо» уступает «Трактору» в серии со счетом 0-2.

    «Команды, которые строятся на одном звене и большинстве, в плей-офф редко чувствуют себя комфортно.

    В принципе пробуксовки бело-голубых начались еще на первом этапе в борьбе с минскими одноклубниками. Но для меня сюрприз, что в серии с "Трактором" чемпион регулярки стартует еще тяжелее.

    В игре "Динамо" нет загадки и тактической глубины. Если бы не Гусев и его партнеры по первой пятерке, вчера "Динамо" не добралось бы и до овертайма.

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    • Не ожидал, что "Динамо" не разберет серию "Трактора" с "Салаватом Юлаевым", во всяком случае на льду этого разбора пока не видно. Там Уфа дала Челябинску очень серьезный бой, во многих матчах доминировала.

    Кажется, что в серии с "Динамо" Челябинску пока легче, чем в серии с Уфой.

    "Трактор" играет интереснее и тоньше, чем соперник. У каждой тройки "Трактора" есть свое лицо, хоккеисты находят возможность проявлять свое индивидуальное мастерство. Такое бывает, что команда, которая не реализовалась в регулярном чемпионате, выстредивает в плей-офф.

    А вот "Динамо", если отбросить звено Гусева и легионеров, играет в стиле "бей — беги — окружай". Челябинску выгоден такой стиль», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

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