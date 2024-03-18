Крикунов: «Спартак» и его лидеры не готовы к серии с «Металлургом»

Экс-тренер московскоговысказался о серии 2-го раунда плей-офф КХЛ

«Поражение "Спартака" не готов назвать неожиданным. Для красно-белых это первая серьёзная серия плей-офф. Лидеры тут должны доставать из себя всё, идти туда, где бьют, лезть в борьбу, когда уже нет сил.

Набирать очки в регулярном чемпионате и биться в плей-офф — это разные вещи. Команда Разина была готова к такому сопернику, хорошо размялась в серии с "Амуром". "Спартак" и, в первую очередь, его лидеры — нет», — сказал Крикунов Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ «Металлург» разгромил «Спартак» со счетом 4:0. Следующий матч между этими командами состоится 19-го марта в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.