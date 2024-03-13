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    Овечкин о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: Мы все еще в игре, мы все еще боремся

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о шансах «столичной» команды на выход в плей-офф в нынешнем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Мы всё ещё в игре, мы всё ещё боремся. Это большой вызов, и мы с ним боремся. Если вы посмотрите на наши последние 10 игр, у нас была победная серия. Мы проиграли "Виннипегу", но постараемся победить "Эдмонтон".

    Я стараюсь делать всё возможное. Если я забью, это хорошо, но сейчас самое главное — это борьба за плей-офф, и мы надеемся там оказаться», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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    • «Вашингтон» занимает 10-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 3 балла.

    В нынешнем сезоне Овечкин провел 60 матчей за «столичных» и набрал 48 (18+30) очков.

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