Макдэвид: Овечкин определенно величайший бомбардир нашего поколения

Нападающийвысоко оценил уровень игру капитана

«Конечно, у него есть шанс. Он определенно величайший бомбардир нашего поколения, может быть, и всех времен. У него точно есть шанс. Когда ты бросаешь шайбу так, как это делает он, как ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долгое время и забивать много голов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Овечкин забросил 840 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 54 гола.

В нынешнем сезоне российский нападающий провел 60 матчей за «столичных», забросил 18 шайб и сделал 30 голевых передач.