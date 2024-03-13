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    Макдэвид: Овечкин определенно величайший бомбардир нашего поколения

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высоко оценил уровень игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    «Конечно, у него есть шанс. Он определенно величайший бомбардир нашего поколения, может быть, и всех времен. У него точно есть шанс. Когда ты бросаешь шайбу так, как это делает он, как ты такой же большой и сильный, как он, ты можешь играть долгое время и забивать много голов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

    Напомним, что Овечкин забросил 840 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 54 гола.

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