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    Козлов: Очень робко сегодня играли, скованно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Трактора» (1:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Очень робко сегодня играли, скованно. Было видно, что важная и ответственная игра, не справились с этим давлением. Удаления эти в третьем периоде, когда уже вроде бы начали шайбу контролировать… Надо всё это перемалывать в следующей игре. Тенденция в том, что "Трактор" постоянно открывает счёт? Нет, тенденции не вижу. Сегодня они удачно забили в большинстве.

    Что с психологией команды? Слово "проблемы" неправильное. Это сложности, трудности, с которыми мы все вместе сталкиваемся. Другое дело — играть не с позиции фаворита, как "Трактор", от обороны, выкидывать шайбу из зоны, лишнего ничего не выдумывать. Мы в сезоне играли немножко в другой хоккей, и сейчас для этого нам нужно раскрепоститься», — цитирует Козлова «Чемпионат».

    После этого матча «Трактор» повел в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2. Следующая встреча состоится 10-го марта в Челябинске.

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