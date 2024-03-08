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    Федоров о поражении ЦСКА: Серия прошла достаточно упорно, один-два гола решали все матчи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Локомотив
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении своей команды в серии 1-го раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом». Счет в серии 4:1 в пользу «железнодорожников».

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Сегодня ЦСКА оказался просто не готов к такому напору соперника — ни морально, ни физически? Я не буду это комментировать по простой причине. На наш взгляд, да, соперник превосходил по скорости нас вначале.

    Тем не менее все те голы, особенно первые три, которые "Локомотив" забил, это хорошие голы, но для нас они не совсем стандартные. Наш вратарь не видел шайбу, и что-то сделать было сложно. Было много рикошетов и отскоков.

    Как я уже говорил, серия прошла достаточно упорно. Один-два гола решали все матчи. Я уже говорил об этом. Наши игрока как бы на месте, но всё равно шайба доходит, проходит, залетает в нашу сетку. Поэтому да, начало матча было очень интенсивное — мы понимали это, ребята понимали это.

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    • Видимо, всё-таки по причинам, нам известным, мы не смогли сдержать этот напор и достойно начать эту встречу», — передает слова Федорова Чемпионат.

    Напомним, что ЦСКА проиграл в 5-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (3:6) и завершил сезон. «Железнодорожники» сыграют во 2-м раунде плей-офф с командой из Восточной конференции.

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