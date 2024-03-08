«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 6:3, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе «железнодорожников» голы записали Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев (в большинстве), Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов.
У ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Локомотив» — ЦСКА — 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)
Голы: Полунин — 1 (Сергеев, Рафиков), 5:41 — 1:0. Елесин — 2, 8:58 — 2:0. Сергеев — 1 (бол., Гернат, Каюмов), 9:53 — 3:0. Григоренко — 3 (Провольнев), 11:52 — 3:1. Каменев — 2 (Окулов), 13:17 — 3:2. Береглазов — 1 (Иванов), 19:59 — 4:2. Чехович — 1 (Полунин, Красковский), 24:15 — 5:2. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 36:49 — 6:2. Нестеров — 2 (Григоренко), 59:01 — 6:3Вратари: Исаев — ФедотовБроски: 34 (22+7+5) — 27 (5+7+15)Штраф: 2 — 4Счет в серии: 4 — 1
После этого матча «Локомотив» вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ, где сыграет против Восточной команды. Действующий чемпион Континентальной лиги ЦСКА завершил сезон.