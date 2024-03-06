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    Тренер «Херши» о Кузнецове: Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер «Херши Бэрс» из АХЛ Тодд Нельсон рассказал о поведении нападающего Евгения Кузнецова после приезда в расположение клуба.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку. А вообще он зашёл в кабинет к помощнику тренера и сказал: "Привет, ну что, рады меня видеть?". И все тренеры рассмеялись. Такой вот он человек», — приводит слова Нельсона RMNB.

    Напомним, что Кузнецов вышел из программы помощи игрокам в НХЛ и сразу же был отправлен руководством «Вашингтона» на драфт отказов. После того, как ни один клуб Национальной лиги не согласился взять игрока, Кузнецов отправился в АХЛ.

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