Тренер «Херши» о Кузнецове: Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку

Главный тренериз АХЛрассказал о поведении нападающегопосле приезда в расположение клуба.

«Он приехал ни свет ни заря и тут же развеселил всю раздевалку. А вообще он зашёл в кабинет к помощнику тренера и сказал: "Привет, ну что, рады меня видеть?". И все тренеры рассмеялись. Такой вот он человек», — приводит слова Нельсона RMNB.

Напомним, что Кузнецов вышел из программы помощи игрокам в НХЛ и сразу же был отправлен руководством «Вашингтона» на драфт отказов. После того, как ни один клуб Национальной лиги не согласился взять игрока, Кузнецов отправился в АХЛ.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 43 матча за «Вашингтон», забросил 6 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-11».