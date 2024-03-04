НХЛ. «Миннесота» взяла верх над «Сан-Хосе», «Вашингтон» уступил «Аризоне», «Анахайм» — «Ванкуверу»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Аризона» — 2:5

Голевой передачей за «Кэпиталз» отметился российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» (65 очков) занимает десятое место в Восточной конференции НХЛ. «Аризона» (55) идет 13-й на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Аризона» — 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) Голы: Кули — 10 (Гюнтер), 7:33 — 0:1. Зукер — 9 (бол., Гюнтер, Шмальц), 24:06 — 0:2. Милано — 8 (бол., Овечкин, Сандин), 26:02 — 1:2. Кессельринг — 5 (О`Брайен, Вялимяки), 26:45 — 1:3. Гюнтер — 8 (бол., Маччелли, Дурзи), 38:01 — 1:4. Манта — 20 (бол., Строум), 40:10 — 2:4. Шмальц — 18 (п.в., Крауз), 59:39 — 2:5Вратари: Линдгрен (57:35 — 59:39) — ВеймелкаШтраф: 22 — 14Броски: 26 (7+10+9) — 28 (10+13+5)

«Вашингтон» — «Аризона» — 2:5

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 5:1

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал результативную передачу.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 72 очками в 60 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке «Востока» с 64 очками в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Голы: Майер — 13 (Хишир), 0:15 — 0:1. Дано — 12 (Фиала, Гавриков), 7:56 — 1:1. Лафферье — 9 (Дюбуа), 14:49 — 2:1. Дано — 13 (Рой, Мур), 32:23 — 3:1. Фиала — 19 (бол., Копитар, Даути), 32:57 — 4:1. Дано — 14 (п.в., Мур, Фиала), 57:47 — 5:1Вратари: Тэлбот — Доус (Шмид, 32:57, 54:02 — 57:47)Штраф: 4 — 6Броски: 23 (7+9+7) — 31 (11+6+14)

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 5:1

«Баффало» — «Виннипег» — 2:5

Российский нападающий гостей Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал результативную передачу.

«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 83 очками в 60 матчах. «Баффало» идет 13-м на «Востоке» с 62 очками в 62 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Виннипег» — 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) Голы: Петерка — 20 (бол., Окпосо, Скиннер), 17:33 — 1:0. Нидеррайтер — 17 (Моррисси, Пионк), 19:54 — 1:1. Робинсон — 3 (Кребс, Гиргенсонс), 29:20 — 2:1. Моррисси — 8 (Шайфли, Наместников), 50:38 — 2:2. Бэррон — 10 (Перфетти), 53:55 — 2:3. Наместников — 8 (п.в., Коннор), 58:39 — 2:4. Монахэн — 21 (п.в., Лаури, Эпплтон), 59:06 — 2:5Вратари: Луукконен (58:21 — 58:39, 58:53 — 59:06) — БроссуаШтраф: 4 — 4Броски: 19 (6+6+7) — 35 (13+8+14)

«Баффало» — «Виннипег» — 2:5

Все прогнозы на НХЛ

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 4:3

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал хет-трик.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд и поднялась на 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) Голы: Гранлунд — 8 (бол.), 21:41 — 0:1. Штурм — 5 (мен.), 24:56 — 0:2. Годро — 4 (бол., Чисхолм, Бродин), 25:46 — 1:2. Капризов — 27 (Шоу), 27:01 — 2:2. Дюклер — 14, 40:23 — 2:3. Капризов — 28 (Болди), 42:38 — 3:3. Капризов — 29 (Эрикссон Эк, Болди), 56:01 — 4:3Вратари: Густавссон — Кяхкенен (58:23)Штраф: 4 — 8Броски: 32 (11+14+7) — 15 (3+7+5)

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 4:3

«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2

Российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров сделал результативную передачу.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 63 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 47 очками в 61 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Хегландер — 19 (Хьюз, Гронек), 1:37 — 0:1. Киллорн — 9 (Джонс, Вааканайнен), 4:15 — 1:1. Гарлэнд — 12 (Задоров, Миллер), 23:34 — 1:2.Вратари: Достал (58:57) — ДесмитШтраф: 4 — 2Броски: 18 (3+8+7) — 31 (14+8+9)

«Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 6:1

Единственную шайбу гостей забросил Евгений Малкин.

«Эдмонтон» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 59 матчах.

«Питтсбург» идет на 12-й строчке «Востока» с 62 очками в 59 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Питтсбург» — 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) Голы: Хаймэн — 42 (Макдэвид, Драйзайтль), 14:07 — 1:0. Перри — 8 (Маклеод, Фогеле), 22:57 — 2:0. Хаймэн — 43 (Драйзайтль, Бушар), 25:55 — 3:0. Маклеод — 10 (Кулак, Кейн), 38:47 — 4:0. Сиси — 2 (Фогеле, Кулак), 39:10 — 5:0. Макдэвид — 23 (Драйзайтль, Экхольм), 46:03 — 6:0. Малкин — 17 (Р. Смит, Ракелль), 52:23 — 6:1Вратари: Пикар — НедельковичШтраф: 4 — 6Броски: 38 (11+11+16) — 24 (8+6+10)

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 6:1

Вратари: Достал (58:57) — Десмит