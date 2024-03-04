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    Тамбиев: Я до конца надеялся, что Серебряков останется в «Адмирале» хотя бы до дедлайна

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    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался об обмене голкипера Никиты Серебрякова в СКА.

    Никита Серебряков
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    Никита Серебряков

    «Я до конца надеялся, что Никита остаётся, несмотря на слухи, хотя бы до дедлайна. Но после шести игр… Я не понял, честно. Со мной никто не советовался, никто не обсуждал этот вопрос. Но как есть, так есть. Другая команда, другие вратари теперь играют.

    Самое главное — недели две-три эта история влияла на раздевалку, игроки муссировали тему, были в подвешенном состоянии, он сам был в подвешенном состоянии. Надеялись, что Хомченко заменит Серебрякова, но в шестнадцати матчах у него было всего две победы, увидели, что он не готов к роли первого вратаря в Адмирале», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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  • 29/02/2024

    • В нынешнем сезоне Серебряков стал 1-м номером в воротах СКА. За 2 матча в розыгрыше Кубка Гагарина в составе армейцев из Санкт-Петербурга голкипер выиграл 1 встречу, отразив 91.11% бросков.

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