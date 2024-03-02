Билялетдинов: Ситуация сложная, но поводов для паники нет

Главный тренер казанскогоподвел тог матча против(0:4, 0-2).

«К сожалению, ситуация сложная. Есть вопросы, которые надо нам поправить и готовиться серьёзно. Поводов для паники нет, мы продолжаем работать и будем биться и играть до конца.

Удаления Радулова и Юдина решили матч? Удаления всегда играют свою отрицательную роль, все эти вещи надо убирать. С Радуловым пока не общался.

Игра в большинстве? Обсуждаем, постоянно пытаемся найти варианты, соперник сильно играет в обороне, лучшая команда лиги в меньшинстве, достаточно правильно и самоотверженно обороняются, хорошая вратарская позиция.

Прессинг "Автомобилиста"? Мы не ощущаем проблем при выходе из зоны, точно так же мы прессингуем и играем в зоне, не вижу проблем», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Теперь в серии «Автомобилист» повел со счетом 2:0. Третий матч пройдет в Екатеринбурге 4 марта.