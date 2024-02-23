НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Тампы», «Сент-Луис» разгромил «Айлендерс» благодаря хет-трику Бучневича

«Детройт» — «Колорадо» — 2:1 ОТ

«Детройт» продлил победную серию до трех матчей.

Вратарь «Ред Уингз» Алекс Лайон отразил 30 бросков из 31.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Маккиннон — 34 (Рантанен, Джонсон), 24:48 — 0:1. Ларкин — 25 (бол., Перрон, Гостисбеер), 52:02 — 1:1. Кейн — 10 (Ларкин, Чиаро), 63:42 — 2:1Вратари: Лион — АннуненШтраф: 6 — 8Броски: 30 (5+11+12+2) — 31 (11+9+9+2)

«Детройт» — «Колорадо» — 2:1 ОТ

«Каролина» — «Флорида» — 1:0

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил все 44 броска и стал первой звездой матча. Россиянин третий раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей в эпизоде с единственным голом.

«Каролина» выиграла четвертый матч подряд и прервала серию «Флориды» из шести побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Ахо — 21 (Свечников, Фаст), 59:41 — 1:0Вратари: Кочетков (49:52 — 49:55) — Бобровский (59:41)Штраф: 6 — 6Броски: 29 (8+12+9) — 44 (16+12+16)

«Каролина» — «Флорида» — 1:0

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. В активе россиянина 78 (32+46) очков в 57 играх сезона.

Первой звездой матча стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 39 бросков из 40 и сделавший голевую передачу.

«Рейнджерс» выиграли девятый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Голы: Зибанежад — 19 (бол.), 9:14 — 0:1. Лафренье — 15, 17:56 — 0:2. Крайдер — 29 (Панарин, Шестеркин), 29:53 — 0:3. Лафренье — 16 (Трочек, Панарин), 39:20 — 0:4. Трочек — 20 (Панарин, Густафссон), 54:29 — 0:5. Д. Хьюз — 18 (Тоффоли), 57:53 — 1:5Вратари: Доус (16:39 — 16:59) — Шестеркин (47:10 — 47:31)Штраф: 17 — 20Броски: 40 (16+11+13) — 18 (8+6+4)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5

«Оттава» — «Даллас» — 4:1

Серия поражений «Далласа» достигла четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Даллас» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Голы: Норрис — 14 (Батерсон, Сандерсон), 4:12 — 1:0. Павелски — 20 (Бенн, Хейсканен), 19:50 — 1:1. Норрис — 15 (Батерсон, Грейг), 25:37 — 2:1. Шабо — 4 (Штюцле, Джозеф), 28:56 — 3:1. Пинто — 4 (бол., Жиру, Ткачак), 39:43 — 4:1Вратари: Форсберг — Эттингер (Уэджвуд, 28:56)Штраф: 4 — 10Броски: 30 (8+13+9) — 15 (6+4+5)

«Оттава» — «Даллас» — 4:1

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:1

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в первом голе, сделав результативный пас. Россиянин набрал 43 (16+17) очка в 54 матчах текущей регулярки.

«Монреаль» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Мэтисон — 8, 9:05 — 0:1. Летанг — 5 (Малкин, О`Коннор), 11:24 — 1:1. Раст — 15 (бол., Карлссон, Кросби), 31:30 — 2:1. О`Коннор — 8 (Пуустинен, Карлссон), 31:51 — 3:1. Летанг — 6 (п.в.), 58:35 — 4:1Вратари: Джерри — Примо (58:04 — 58:35)Штраф: 8 — 6Броски: 27 (12+10+5) — 31 (14+8+9)

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:1

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:5

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в эпизоде с пятым голом, благодаря чему набрал очки в десятом матче подряд.

Овечкин — всего лишь девятый игрок НХЛ за последние 50 лет с серией из 10+ игр с очками в возрасте 38 лет или старше.

«Вашингтон» выиграл третий матч подряд. Серия поражений «Тампы» достигла трех матчей, на этом отрезке команда Джона Купера пропустила 18 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Голы: Обе-Кубель — 6 (Маленстин), 2:30 — 0:1. Макмайкл — 11 (Эдмундсон, Уилсон), 16:19 — 0:2. Хагель — 21 (Пойнт, Кучеров), 29:16 — 1:2. Манта — 18 (Строум, Оши), 32:14 — 1:3. Пол — 15 (Шири, де Хаан), 42:42 — 2:3. Мотт — 5 (Пербикс), 43:06 — 3:3. Сандин — 3 (Протас, Строум), 55:01 — 3:4. Макмайкл — 12 (п.в., Овечкин, Уилсон), 58:58 — 3:5Вратари: Василевский (58:09 — 58:58, 59:10) — Линдгрен (4:16 — 4:22)Штраф: 8 — 6Броски: 32 (10+7+15) — 24 (8+11+5)

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:5

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 4:0

Лучшим в этом матче был нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, забросивший три шайбы подряд. Россиянин оформил второй хет-трик в сезоне. В его активе 46 (22+24) очков в 54 играх сезона.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 бросок из 24.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Саад — 16 (бол., Сундквист, Шенн), 24:38 — 1:0. Бучневич — 19 (Томас, Кайру), 24:45 — 2:0. Бучневич — 20 (Кайру, Томас), 25:10 — 3:0. Бучневич — 21 (п.в., Томас), 49:21 — 4:0Вратари: Биннингтон — Варламов (0:36 — 0:45, 48:41 — 49:21)Штраф: 12 — 12Броски: 25 (8+9+8) — 38 (6+20+12)

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 4:0

«Калгари» — «Бостон» — 3:2 ОТ

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко стал автором голевого паса в эпизоде с первой заброшенной шайбой.

«Калгари» выиграл второй матч после серии из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Бостон» — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Шилингтон — 2 (Кузьменко, Шарангович), 12:55 — 1:0. Койл — 19, 18:41 — 1:1. Поспишил — 5 (Зари, Кадри), 19:23 — 2:1. Койл — 20 (Ричард, Уотерспун), 42:33 — 2:2. Кадри — 20, 63:56 — 3:2Вратари: Маркстрем (63:56) — Ульмарк (6:51 — 7:06, 63:56)Штраф: 6 — 2Броски: 29 (16+5+6+2) — 33 (10+11+9+3)

«Калгари» — «Бостон» — 3:2 ОТ

«Вегас» — «Торонто» — 3:7

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс в этом матче забросил 52-ю шайбу в сезоне. Американец, в активе которого также 24 результативные передачи, продолжает возглавлять список снайперов.

«Торонто» продлил победную серию до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Торонто» — 3:7 (0:4, 1:2, 2:1) Голы: Маккейб — 6, 10:00 — 0:1. Кампф — 5 (Ривз), 11:10 — 0:2. Таварес — 17 (Робертсон, Макманн), 14:20 — 0:3. Доми — 6 (Нюландер, Бертуцци), 16:11 — 0:4. Карлссон — 19 (Маршессо, Теодор), 20:51 — 1:4. Доми — 7 (Бенуа, Марнер), 31:44 — 1:5. Хольмберг — 3, 35:36 — 1:6. Маршессо — 29 (Теодор, Бриссон), 40:59 — 2:6. Амадио — 10 (Барбашев, Стивенсон), 41:25 — 3:6. Мэттьюс — 52 (Хольмберг, Марнер), 50:35 — 3:7Вратари: Хилл (Томпсон, 14:20) — ДжонсШтраф: 4 — 2Броски: 26 (14+5+7) — 43 (23+10+10)

«Вегас» — «Торонто» — 3:7

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 5:2

«Сиэтл» продлил серию поражений «Ванкувера» до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Ванкувер» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Голы: Миллер — 29 (Майерс, Босер), 4:34 — 0:1. Данн — 9 (Маккэн, Бураковски), 13:22 — 1:1. Маккэн — 25 (бол.), 20:21 — 2:1. Лафферти — 11 (Сутер, Блюгерс), 24:57 — 2:2. Шульц — 5 (Дюмулин, Эберле), 33:29 — 3:2. Эберле — 11 (Маккэн, Шульц), 34:40 — 4:2. Эберле — 12 (п.в., Маккэн), 57:51 — 5:2Вратари: Грубауэр — Демко (55:43 — 57:51)Штраф: 13 — 11Броски: 31 (9+12+10) — 21 (5+7+9)

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 5:2

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:4

Одну из четырех шайб в ворота хозяев забросил Яков Тренин. Россиянин набрал 13 (9+4) очков в 54 матчах текущей регулярки.

«Лос-Анджелес» проиграл первый матч после четырех побед подряд.