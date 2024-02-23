Козырев: В начале реализация нас подвела, а затем получили много удалений

Главный тренерподвел итог матча против(2:3).

«Традиционно наши матчи с "Динамо" складываются в очень упорной борьбе. До этого были три игры, которые мы доводили до овертаймов, сегодня немного недотянули. В начале, конечно, реализация нас подвела, а затем получили много удалений и естественно, что потратили силы.

Стоило ли раньше отдать шайбу сопернику после фола игрока "Динамо", а не разыгрывать отложенный штраф больше минуты? Ребята пытались забить гол. Сейчас можно говорить всё что угодно. В конечном итоге мы же забили "шесть на четыре". Да, возможно, что это надо было сделать быстрее.

12 минут штрафа — очень много для игры с "Динамо"? Конечно, вы правы, что мы получили шесть удалений, и в конечном счёте мы пропустили в меньшинстве. Удаления отнимают много сил. Чем вызвано? Ну опять же это усталость, ведь мы накануне играли с очень сильным соперником — со СКА. А ребята они же не железные», — цитирует Козырева «Чемпионат».

«Динамо» лидирует в Западной конференции с 94 очками. «Северсталь» (80) — шестая.