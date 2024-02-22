«Трактор» — «Витязь»: счет матча 3:0, обзор голов

Данила Юртайкин Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе победителей на счету Данила Юртайкина, Джека Родвальда, Никиты Тертышного.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Юртайкин — 10 (Антипин, Калинин), 2:02 — 1:0. Родуолд — 8 (Робинсон, Котляревский), 18:26 — 2:0. Тертышный — 6 (бол., Кравцов, Яруллин), 34:42 — 3:0Вратари: Фукале — ШикинБроски: 31 (10+13+8) — 23 (5+12+6)Штраф: 6 — 4
«Трактор» после 66 матчей имеет 76 очков и занимает шестое место на «Востоке». «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции с 47 очками.