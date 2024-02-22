ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • 19:19
    • «Металлург» легко разобрался с «Амуром»
  • 15:26
    • «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ
    Все новости спорта

    «Трактор» уверенно победил «Витязь»

    «Трактор» — «Витязь»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Витязь
    Челябинский «Трактор» без проблем обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

    Данила Юртайкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данила Юртайкин

    Шайбы в составе победителей на счету Данила Юртайкина, Джека Родвальда, Никиты Тертышного.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Юртайкин — 10 (Антипин, Калинин), 2:02 — 1:0. Родуолд — 8 (Робинсон, Котляревский), 18:26 — 2:0. Тертышный — 6 (бол., Кравцов, Яруллин), 34:42 — 3:0Вратари: Фукале — ШикинБроски: 31 (10+13+8) — 23 (5+12+6)Штраф: 6 — 4

    «Трактор» после 66 матчей имеет 76 очков и занимает шестое место на «Востоке». «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции с 47 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне подтвердят статус фаворита
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Способны ли португальцы на чудо?
  • «Карабах» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Аякс» вырвет путевку в следующий раунд турнира?
  • «Будё-Глимт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.87
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие