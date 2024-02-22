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    Московское «Динамо» обыграло «Северсталь»

    «Динамо» Москва — «Северсталь»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду было сильнее череповецкой «Северстали» — 3:2.

    Никита Гусев
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    Никита Гусев

    В конце первого периода счет открыли гости, отличился Давид Думбадзе.

    «Динамо» восстановило статус-кво на 27-й минуте после точного броска Егора Римашевского.

    Вторую шайбу «бело-голубые» забросили в начале третьего периода, она на счету опытного Никиты Гусева, реализовавшего буллит.

    Третью шайбу хозяев забросил Максим Джиошвили.

    «Северсталь» смогла ответить лишь забитым голом в исполнении Кирилла Пилипенко на исходе встречи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Думбадзе — 2 (мен.), 18:37 — 0:1. Римашевский — 5 (Уил, Готовец), 26:19 — 1:1. Гусев — 23 (буллит), 40:47 — 2:1. Джиошвили — 11 (бол., Ильенко, Миронов), 52:28 — 3:1. Пилипенко — 32 (бол., Буренов, Ярош), 57:56 — 3:2Вратари: Коновалов — Самойлов (56:22 — 57:56, 58:29)Броски: 32 (14+9+9) — 24 (3+10+11)Штраф: 6 — 12

    «Динамо» лидирует в Западной конференции с 94 очками. «Северсталь» (80) — шестая.

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