«Динамо» Москва — «Северсталь»: счет матча 3:2, обзор голов

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
В конце первого периода счет открыли гости, отличился Давид Думбадзе.
«Динамо» восстановило статус-кво на 27-й минуте после точного броска Егора Римашевского.
Вторую шайбу «бело-голубые» забросили в начале третьего периода, она на счету опытного Никиты Гусева, реализовавшего буллит.
Третью шайбу хозяев забросил Максим Джиошвили.
«Северсталь» смогла ответить лишь забитым голом в исполнении Кирилла Пилипенко на исходе встречи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Думбадзе — 2 (мен.), 18:37 — 0:1. Римашевский — 5 (Уил, Готовец), 26:19 — 1:1. Гусев — 23 (буллит), 40:47 — 2:1. Джиошвили — 11 (бол., Ильенко, Миронов), 52:28 — 3:1. Пилипенко — 32 (бол., Буренов, Ярош), 57:56 — 3:2Вратари: Коновалов — Самойлов (56:22 — 57:56, 58:29)Броски: 32 (14+9+9) — 24 (3+10+11)Штраф: 6 — 12
«Динамо» лидирует в Западной конференции с 94 очками. «Северсталь» (80) — шестая.