Защитник «Питтсбурга»: Надо найти способ забивать больше 1-2 голов за игру

Защитниквысказался о низкой результативности своей команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я такого в жизни не видел от "Питтсбурга". Сейчас мы играем неплохо, особенно в защите. Нам нужно найти баланс, тогда мы будем опасной командой.

Мы способны создавать больше моментов и забивать. Одновременно с этим, мы можем четко защищаться. Нужно пробиться к этому положению. Нам нужна небольшая искра. Надо найти способ забивать больше 1-2 голов за игру», — цитирует Карлссона пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» занимает 26-е место в лиге по голам в среднем за матч. «Пингвины» располагаются на 12-й позиции Восточной конференции с 55-ю очками в активе.